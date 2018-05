Stiri pe aceeasi tema

- Surse din cadrul Curții Constituționale au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca in minuta care va fi redactata ca urmare a ședinței in care s-a constatat conflictul instituțional intre Guvern și președintele Romaniei, va fi dictata și linia de urmat.Judecatorii CCR vor dicta calea prin care…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca groparul DNA ar putea sa fie chiar Kovesi, in contextul in care judecatorii Curtii Constituționale a Romaniei sunt asteptati sa anunțe care este decizia privind sesizarea conflictului instituțional dintre Guvern și Președinție.„Ce…

- Reactie exploziva a unui important lider PSD, dupa achitarea fostului judecator CCR Toni Grebla de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu (foto), a sustinut intr-o declaratie acordata in exclusivitate pentru Mediafax ca fostul judecator al Curtii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in intalnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), se va discuta si de inflatie, si de ROBOR, tinand insa sa precizeze ca medierea propusa de Presedintie pe aceste teme „nu se justifica”.

- Președintele Klaus Iohannis a intrat in coliziune directa cu Executivul, dupa ce a refuzat revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Ulterior, ministrul Justiției a anunțat ca aceasta decizie va fi atacata la CCR, iar președintele Iohannis a spus ca nu exista motive pentru un atac…

- Liviu Dragnea e de parere ca președintele Klaus Iohannis a greșit in momentul in care a decis sa nu o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Conform liderului PSD, Iohannis a facut calcule electorale greșite, pentru ca ministrul Tudorel Toader va sesizat CCR pentru un conflict constituțional intre…

- Un fost judecator al Curtii Constitutionale susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa se pronunte in 20 de zile in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi. Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu,…