- Fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, a explicat contextul in care CCR a sesizat secretarul general al Consiliului Europei, Comisia de la Venetia si presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene. Mișcarea Curții vine in contextul unor percepute atacuri la adresa instanței,…

- Forumul Judecatorilor din Romania isi exprima sustinerea fata de cei peste 700 de procurori care au adoptat "Declaratia de Independenta" dupa decizia CCRAsociatia “Forumul Judecatorilor din Romania” isi exprima sustinerea fata de cei peste 700 de procurori care, alaturi de judecatori si auditori…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla a comentat, miercuri, la Sinteza zilei, decizia istorica a CCR in cazul revocarii procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. „Era previzibila pe prevederile constituționale și pe jurisprudența recenta a Curții Constituționale. De altfe, eu am spus…

- Toni Grebla, fost judecator CCR și reținut de DNA intr-un dosar de corupție in care avea sa fie achitat ulterior, detoneaza decizia Curții Constituționale prin care Klaus Iohannis e obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA.Grebla anunța ca situația judecata…

- Votul judecatorilor Curtii Constitutionale in cazul deciziei privind refuzul presedintelui de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost de 6 la 3. Au facut opinie separata judecatorii Livia Stanciu, Daniel Morar si Stefan Minea.

- Iohannis, obligat sa o demita de la sefia DNA. Presedintele Romaniei trebuie sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, asta dupa ce judecatorii CCR au decis ca a existat un conflict juridic constitutional intre Ministerul Justitiei si Presedintie. “Curtea,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, in fata judecatorilor Curtii Constitutionale, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, motivat prin lipsa oportunitatii politice, este de natura sa creeze un blocaj institutional. Mai mult,…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea afla, joi, prima decizie in dosarul de corupție, in care este acuzat de mai multe fapte intre care inclusiv intreținerea pretins nelegala a unei ferme de struți. Judecatorii ICCJ au incheiat, in 27 martie, dezbaterile in dosarul de corupție al fostului magistrat…