Stiri pe aceeasi tema

- PSD joaca toate carțile pe care le are pentru a obține un scor cat mai mare in cursa din turul II al alegerilor prezidențiale. Fostul secretar al Guvernului, Toni Grebla, are, la aceasta ora, o ședința cu liderii Partidei Romilor din toata Oltenia. Reuniunea are loc la Restaurantul Casa din Padure…

- "Candidatul PSD la alegerile prezidentiale din 2019 a luat jumatate din voturile obtinute de candidatul PSD din 2014. Daca ar fi existat aceasta gandire de unificare a stangii aveam un scor strans, daca aveam un candidat comun al stangii, insa Dancila a decis altfel si s-a pierdut guvernarea si o…

- Presedintele PNL Harghita, Sebastian Buzila, considera ca rezultatele la nivel judetean la primul tur al alegerilor prezidentiale sunt cele asteptate, Klaus Iohannis reusind sa obtina mai multe voturi decat au adunat impreuna cei doi principali contracandidati, Viorica Dancila si Dan Barna.Citește…

- Potrivit datelor furnizate de AEP, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, rezultatele sunt in interiorul marjei de eroare de 2,5% al exit-poll-ului CURS-Avangarde prezentat la inchiderea urnelor.Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a centralizat voturile inregistrate in peste 18.500 de sectii de votare, reprezentand 99% din totalul acestora, iar potrivit rezultatelor provizorii, Klaus Iohannis a obtinut 36,06% din voturile exprimate, Viorica Dancila – 23,56%, Dan Barna – 13,58% si Mircea Diaconu…

- Parlamentarii buzoieni Sebastian Radu și Danuț Pale spun ca exista suficiente motive pentru ca medicii, asistenții medicali și ceilalți angajați ai sustemului public de sanatate sa susțina candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Candatul PSD la alegerile Prezidențiale, Viorica Dancila, este din…

- Catalin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca alegerile nu sunt libere in Romania, iar la prezidențiale voturile vor fi numarate tot de STS, printr-o ințelegere intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. El a adaugat ca cine nu are partid in Parlament nu are nicio șansa, anunța…

- Sub semnatura premierului Viorica Dancila și a altor 6 membri ai Guvernului, STS a primit marți la Palatul Victoria atribuții in alegerile prezidențiale: tabletele din toate secțiile de vot din țara, care monitorizeaza prezența la urne, vor aparține STS. Voturile vor fi numarate tot cu softul STS.Context:…