Tone de resturi au ajuns în Jiu în amonte de municipiul Târgu Jiu Autoritațile au acționat, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru a indeparta tonele de resturi aduse de viitura in raul Jiu. Debitul record al apei și precipitațiile abundente inregistrate in județul Hunedoara au umflat apele celui mai important rau care traverseaza județul Gorj de la nord la sud. Au fost zone in care a fost depașita zona de atenție, insa s-a acționat pentru a preveni ieșirea apelor din matca și a produce pagube. Punctul fierbinte al activitaților derulate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a fost Defileul Jiului. Aici s-a intervenit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

