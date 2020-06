Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au confiscat, in ultima saptamana, aproape 50.000 de masti si peste 150.000 de manusi, precum si 1.550 de litri de produse dezinfectante, in urma actiunilor pentru prevenirea si combaterea faptelor asociate pandemiei cu noul coronavirus. "In perioada 2 - 8 mai, sub coordonarea…

- Locuitorii comunei Cojasca primesc din partea autoritaților locale manuși și maști de protecție. Decizia in ceea ce privește prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus a fost luata de administrația locala condusa de primarul Gheorghe Victor. Echipele primariei Cojasca au inceput sa distribuie…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a informat, miercuri, pe presedintele CSM, procurorul general si pe presedintii Curtilor de Apel ca a trimis peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane,…

- Intervențiile in teren ale angajaților E.ON se desfașoara in condiții sigure și cu respectarea stricta a regulilor de protecție sanitara. Specialiștii companiei sunt dotați cu maști și manuși de protecție de unica folosința, iar in timpul lucrarilor este pastrata distanța de siguranța fața de alte persoane;…

- Reprezentantii Episcopiei Husilor au donat Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" o serie de materiale sanitare de protectie si dezinfectanti, in urma unui apel al cadrelor medicale de la unitatea sanitara. Consilierul social-misionar din cadrul Episcopiei Husilor, Vladimir Beregoi, a declarat…

- Prefectul județului Suceava cere polițiștilor sa verifice, in regim de urgența, o sesizare primita pe telefon conform careia unele asistente de la Spitalul Județean Suceava fura dezinfectanți, maști și manuși.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele…

- Angajata Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti care a sustras din unitate masti, manusi si dezinfectanti a fost retinuta la finalul audierilor in noaptea de vineri spre sambata. Femeia e acuzata de delapidare.

- 50.000 de pachete vor ajunge la baimareni. Acestea contin: manusi, masti, dezinfectanti si servetele. Pachetele vor fi distribuite prin Posta Romana sau prin sistemul “door to door”, de saptamana viitoare. Distribuirea prin sistemul “din usa, in usa” va fi facuta de catre politisti locali si asistenti…