Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a repatriat circa 100 de tone din rezervele sale de aur, in valoare de aproximativ 18,3 miliarde de zloti (4,7 miliarde de dolari), depozitate la Banca Angliei, a comunicat luni seful Bancii centrale poloneze, Adam Glapinski, potrivit agenției DPA, citeaza Agerpres.

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Controversatul miliardar de origine romana, Frank Timiș, a dat o noua lovitura in afaceri, dupa ce va primi redevențe in valoare de 12 miliarde de euro in urma unei ințelegeri in domeniul energiei. Omul de afaceri roman Frank Timis va primi pana la 12 miliarde de dolari de la gigantul British Petroleum…

- Majoritatea companiilor si organizatiilor din Romania platesc pentru licentele software mult mai mult decat ar trebui, iar auditurile producatorilor software, din ce in ce mai frecvente, cresc riscurile si costurile legate de licentiere, precizeaza sursa citata. Sandor Zsoldos, CEO IPR-Insights,…

- In cursul intrevederii pe care a avut-o cu presedintele Poloniei Andrzej Duda, Donald Trump a declarat: "Eliminarea vizelor este in curs, a fost deja aprobata. Facem acest lucru automat acum si o vom definitiva cat mai curand, pentru a fi mai usor sa se ajunga in Polonia si in Statele Unite pentru…

- SUA au anuntat miercuri ca au aprobat vânzarea a 32 de avioane stealth de ultima generatie F-35 catre Polonia, în suma de 6,5 miliarde de dolari. Tranzactia ar putea alimenta tensiunile cu Moscova, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- O delegație a Consiliului Județean Maramureș a fost invitata sa participe, in perioada 5-8 septembrie, la aniversarea a 516 ani de la inființarea orașului Panevezys din Lituania, alaturi de alte localitați infrațite din Italia, Germania, Israel, Letonia, Georgia și Polonia. Cooperarea dintre județul…