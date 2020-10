Stiri pe aceeasi tema

Polițiștii clujeni au desfașurat, zilele trecute, o serie de controale in trafic, in colaborare cu polițiștii din Mureș, pentru a depista șoferii vitezomani.

Alerta in Maramureș și in județele invecinate. Doi tineri ucraineni, arestați preventiv pentru trafic de migranți, au evadat noaptea trecuta din Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ...

"Action Day – Fishery" – in cadrul unei acțiuni desfașurate la data de 27 august a.c., polițiști din intreg județul Cluj, in colaborare cu jandarmi și reprezentanți din cadrul DSVSA Cluj au acționat...

- Aproape 100 de metri cubi de lemne, in valoare de peste 12.000 de lei, expediate sau detinute fara documente legale, au fost confiscati de politistii bihoreni de la o societate comerciala, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor, potrivit Agerpres.Potrivit comunicatului…

- Incepand de astazi, polițiștii Direcției de Ordine Publica – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol desfașoara, timp de 5 zile, o acțiune, in județul Maramureș, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori din fondul forestier național. Polițiștii verifica și respectarea dispozițiilor…

- In perioada 7-13 august, polițiștii suceveni au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul circulației, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos. Amenzile au totalizat peste 76.000 de lei. De asemenea,…

Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii și a Secției 4 Poliție Rurala au desfasurat acțiuni pe raza de competenta in vederea prevenirii raspandiri noului tip de coronavirus,...

- In perioada 23-30 iulie 2020, in cadrul acțiunii „Scutul Padurii”, politistii din cadrul IPJ Suceava sub coordonarea Serviciului Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au acționat pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din domeniul circulației, depozitarii prelucrarii…