Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o familie din capitala. Doi din cei cinci membri ai acesteia au nimerit la spital, iar casa le-a fost grav avariata în urma unui incendiu de proporții. Flacarile au izbucnit în noaptea de 26 ianuarie și-au cuprins o casa batrâneasca de pe…

- 78 de primarii din intreaga tara sunt in vizorul procurorilor dupa ce au facut afaceri cu 14 firme apartinand unor clanuri dintr-un mic orasel de provincie. In urma cu cateva zile, procurorii de la parchetul Bolintin-Vale (Giurgiu) au efectuat 102 perchezitii in 25 de judete si Bucuresti, dintre acestea…

- Incendiul care a cuprins o fabrica de saltele din localitatea Urlați, județul Prahova, nu a fost stins la peste 9 de la izbucnire. Pompierii se lupta cu flacarile din cauza cantitaților mari de baloți de vatelina, saltele și bureți, scrie Mediafax.Potrivit ISU Prahova, incendiul de la fabrica…

- Pompierii din Alba au fost chemați sa intervina, joi seara, la un incendiu care a cuprins o biserica penticostala din Șard. Au ars aproximativ 250 mp, fiind afectat acoperișul, pereții și toate elementele de mobilier din interior. Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilita ca fiind…

- Scandalul dintreClaudia Patrașcanu și Gabi Badalau este departe de a se fi incheiat. In timp cesolista i-a dedicat o piesa cu un mesaj taios - „Tata de duminica” - tanarul afacerist a cerut, prin ordonanțapreședințiala, stabilirea unui program concret de vizita a copiilor. In luna august, Claudia Patrașcanu…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au casatorit in 2015 și au doi copii impreuna, pe Gabriel, in varsta de 5 ani, și pe Nicholas, in varsta de 2 ani jumatate. De curand, cei doi au divorțat, iar artista a fost data afara din casa impreuna cu micuții . Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se lupta acum…

- Incendiu violent pe strada Paris din Cluj-Napoca, duminica seara. Flacarile au cuprins o locuința cu o suprafața de 120 de metri patrați. Pompierii au intervenit la focar cu doua autospeciale de stingere a incendiilor și o platforma de lucru la inalțime. Deși nu sunt anunțate victime, in scop preventiv…

- Incendiu violent pe strada Paris din Cluj-Napoca, duminica seara. Flacarile au cuprins o locuința cu o suprafața de 120 de metri patrați. Pompierii au intervenit la focar cu doua autospeciale de stingere a incendiilor și o platforma de lucru la inalțime. Deși nu sunt anunțate victime, in scop preventiv…