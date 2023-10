Tone de droguri găsite în Roman Doua tone de canabis. Este captura record reușita de procurorii din cadrul DIICOT Neamț in urma perchezitiilor efectuate in municipiul Roman. Canabisul ar proveni din culturi indoor neautorizate, precizeaza aceeași sursa. Este cea mai mare captura de droguri realizata in județul Neamț. Pentru ridicarea drogurilor, anchetatorii au folosit mai multe TIR-uri. Mai multe persoane au fost retinute si au fost duse la sediul DIICOT Neamt, pentru audieri. The post Tone de droguri gasite in Roman appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

