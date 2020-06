Tone de cireșe s-au transformat în putregai din cauza ploilor O parte a producției de cireșe din comuna gorjeana Turcinești, satul Rugi, a fost distrusa de ploile abundente din ultimele saptamani. A plouat in cateva saptamani zi de zi, cat pentru intreg anul. Cantitatea de precipitații a fost impresionanta, in zona de nord fiind inregistrata o cantitate de 130 de litri pe metrul patrat. Zona Rugi este recunoscuta la nivelul județului pentru livezile bogate. Cei mai mulți pomi fructiferi sunt cireși, insa exista și mii de peri, pruni și meri. Producția variaza de la an la an, in funcție de cat de secetos sau de ploios este anul sau daca temperaturile din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

