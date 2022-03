Stiri pe aceeasi tema

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme instabila. In nordul tarii, termometrele vor indica +5...+7 °C, in centru +6... +8°C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +7...+9°C ziua. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Vintul va sufla din nord-vest cu o viteza de…

- Primavara pare sa fi venit in București inca din februarie, motiv pentru proprietarii de terase sa deschida mai devreme decat de obicei. Daca tot avem parte de o iarna venita parca din sudului Italiei de ce nu am profita?

- Turistilor care viziteaza in aceasta primavara muntele Tampa administratorul acestuia le-a pregatit o serie de surprize, una dintre acestea fiind scrumiere portabile ce le vor fi distribuite pentru a nu mai arunca tigari in natura. Rangerul Rezervatiei Tampa, Viorel Mihai, a precizat, pentru AGERPRES,…

- Anul 2022 a gasit maramureșenii care folosesc DN17C cu o problema nerezolvata. Este vorba despre acel podeț rupt de aluviuni situat in comuna Sacel. Lucrarile au demarat inca de anul trecut și inca nu au fost finalizate, potrivit informațiilor furnizate de catre Compania Naționala de Administrare a…

- Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricola Turda a publicat oferta de semințe pentru primavara anului 2022. Porumbul este cel mai scump produs al SCDA, ajungand și la 80 de lei kg. Kilogramul de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jucatoarea de tenis Alize Cornet, care tocmai a disputat primul ei sfert de finala la un grand slam, la Melbourne, va publica un roman in primavara, a dezvaluit ea, duminica, intr-un interviu pentru Nice Matin, informeaza AFP. Autoare deja a autobiografiei, intitulata “Fara compromis”, Alize Cornet…

- Programul „Casa Verde fotovoltaice”, la bloc: Cand va incepe sesiunea ETAPIZATA de depuneri a dosarelor Programul „Casa Verde fotovoltaice”2022, la bloc: Cand va incepe sesiunea ETAPIZATA de depuneri a dosarelor Luni seara, ministrul Mediului a vorbit despre programul ”Casa Verde”, precizand ca exista…

- Ați optat pentru brad la ghiveci de sarbatori și nu mai aveți unde sa il duceți? Consiliul Județean Timiș și Direcția Silvica Timiș se ocupa de colectarea lor. Brazii vor fi replantați intr-o zona din județ, la primavara.