Stiri pe aceeasi tema

- „Istoria pe ințelesul copiilor” Vineri, 31 martie, ora 10:00 Galeriile de Arta din Focșani Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, prefațeaza Ziua Internaționala a carții pentru copii, printr-un eveniment in premiera pe plan local: lansarea colecției de „carți”, Istoria pe ințelesul copiilor.…

- Samsung și Musette vin cu o noua campanie, „Flip The Contrasts”, ce imbraca forma unei noi genți in ediție limitata inspirata tot de Galaxy Z Flip4. Gențile din colecția capsula realizata alaturi de Musette sunt de dimensiuni mici, in ton cu trendul de microgenți care a luat lumea modei cu asalt in…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, trase in jos de titlurile bancare, care au inregistrat cea mai slaba evolutie din peste un an, ca urmare a prabusirii bancii american Silicon Valley Bank (SVB), transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34-. Componenta bancara…

- Președintele Klaus Iohannis și prima doamna Carmen Iohannis se afla zilele acestea intr-o vizita de lucru in Japonia și Singapore. Prima oprire a fost in arhipelagul nipon, acolo unde familia Iohannis a fost primita de imparatul Japoniei, dar și de catre premierul Japoniei. Iohannis, la Londra cu o…

- Unul dintre presupusii mostenitori ai lui „Otoniel”, seful celui mai puternic cartel de droguri din Columbia, a fost descoperit mort miercuri in nord-vestul tarii, a anuntat un responsabil al politiei, scrie AFP. A fost descoperit pe un drum. „Am gasit un corp caruia i-am luat amprentele digitale”,…

- Manifestațiile au avut loc in mai multe capitale europene. La Paris, Turnul Eiffel a fost aprins in culorile steagului Ucrainei.Oamenii au ieșit in strada și la New York, in Statele Unite."Sunt trista, dar increzatoare. Cred ca Rusia trebuie oprita și intreaga lume trebuie sa faca tot ce poate pentru…