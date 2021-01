Tomitanii Constanta: Cristi Boboc - Pentru 2021, speram sa trecem peste perioada cu pandemia si sa ne clasam si mai bine

Cristi Boboc a facut parte si din echipa Tomitanilor care a promovat in premiera in SuperLiga, in mai 2018. Rugbystul Cristi Boboc, om de baza la formatia de SuperLiga Tomitanii Constanta, spera ca, in 2021, lucrurile sa se indrepte in ce priveste pandemia de coronavirus, iar formatia de pe litoral, dar si el sa si indeplineasca obiectivele. In sezonul 2019 2020, Tomitanii s au clasat pe locul cinci in campionat la doar al doilea an de prezenta a trupei constantene in esalonul de elita din Roman ...