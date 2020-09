Stiri pe aceeasi tema

- In meciul pentru locurile 5 6 in SuperLiga, Tomitanii au invins in deplasare U Cluj. Echipa de pe litoral a bifat in 2019 2020 doar al doilea sezon in esalonul de elita al rugby ului romanesc. Cristian Cojocaru spune ca staginea a aratat ca la echipa de pe litoral exista potential. Echipa de rugby Tomitanii…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta va avea parte, sambata, de un meci extrem de dificil in sferturile de finala ale Superligii, impotriva celor de la Timisoara Saracens. Partida va avea loc pe stadionul „Noua” din Brasov, cu incepere de la ora 15.30. Chiar daca banatenii sunt favoriti clar inaintea…

- Partida Tomitanii SCM Timisoara, se joaca sambata, 29 august, de la ora 15.30, la Brasov. In mai 2019, in SuperLiga, Tomitanii nou promovata au obtinut un punct din meciul cu Timisoara care era campioana en titre . In noiembrie 2019 in schimb, Timisoara a castigat cu 111 0 disputa din Cupa Romaniei.…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta se afla in acest moment in pregatire pentru ultima parte a campionatului intern.Elevii lui George Sava si Nicolae Radu vor juca in primul meci oficial cu Timisoara Saracens, partida care va avea loc la Brasov.Sedintele de pregatire se desfasoara pe stadionul „Mihail…

- In primul meci de dupa reinceperea campionatului, Tomitanii se vor duela cu Timisoara Saracens. In lotul constantean, sunt si veniri, si plecari de jucatori. Dn sezonul viitor, clubul Tomitanii va miza pe multi tineri valorosi din Constanta Reprezentanta Constantei in SuperLiga romana de rugby, echipa…

- Conducerea fotbalului din Turcia a decis ca sezonul urmator sa se desfașoare cu 21 de echipe. Angaragucu, Kayserispor, formația lui Sapunaru și Silviu Lung. Jr, și Yeni Malatyaspor nu vor mai retrograda. Prima liga din Turcia va avea sezonul urmator 21 de echipe, decizia fiind luata pe fondul crizei…

- Formatia CFR Cluj ramane in stare de alerta! Asta dupa ce sambata a fost descoperit un caz de Covid-19 in cadrul lotului lui Dan Petrescu. Din aceasta cauza, meciul cu FCSB de pe „Arena Nationala“ a fost amanat. Ardelenii au urmat sfatul oficialilor LPF si s-au cantonat la Mogosoaia. In aceasta dimineata…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta se pregateste pentru reluarea sezonului competitional. Formatia de pe litoral a reluat antrenamentele si a primit si o veste buna din partea Federatiei Romane de Rugby. Astfel, in cadrul ședinței Biroului Federal, s-a aprobat reluarea activitații competiționale sezonul…