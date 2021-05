Autoritațile din județul Ialomița vor organiza tombole, la care pot participa tinerii care se vaccineaza anti-COVID-19 la maratonul de vaccinare organizat in perioada 31 mai – 1 iunie. Premiile constau in tablete, telefoane și laptopuri. In cele doua zile de maraton, romanii se pot vaccina, indiferent de varsta, in centrele de vaccinare din Slobozia, Amara, […] The post Tombole cu premii in Ialomița. Tinerii care se vaccineaza pot caștiga tablete, telefoane și laptopuri performante appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .