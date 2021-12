Tombolă de Crăciun cu hașiș, cocaină și șuncă în Spania Doi traficanți de droguri au fost arestați dupa ce au organizat, de Craciun, o tombola cu coșuri care conțin cocaina, hașiș, alcool și... șunca, a spus joi poliția spaniola, relateaza AFP.

În timpul unui raid asupra acestor traficanți în orașul Murcia (est), poliția a dat peste un afiș care anunța o tombola care permite câștigarea unui premiu special: un &"coș narco&".

Câștigatorii urmau sa fie anunțați în ziua de Craciun și de Boboteaza, pe 6 ianuarie.

Numele participanților, care au cumparat bilete de cinci și 10 euro, au fost scrise pe o foaie de hârtie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

