Dupa un an dezastruos pentru legumicultorii romani, in mare parte determinat și de implementarea deficitara a Programul de susținere a cultivarii de legume in spații protejate, acum, noul ministrul al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, promite ca in 2022 lucrurile vor sta cu totul altfel. In prima parte a anului, va fi susținuta producția de tomate timpurii, urmand ca pentru ciclul doi de producție sprijinul sa fie extins și la alte legume cultivate in sere și solarii, nu neaparat cele incluse in programul derulat in acest an. “Vom da sprijin pentru tomate in spații protejate. Legumicultorii se gandesc…