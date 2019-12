Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a cedat cu 22-34 in fața Suediei, la Campionatul Mondial din Japonia. La pauza, nordicele au avut un avantaj de 5 goluri, 14-9.Daca in primul meci din Main Round, Romania a ținut piept Rusiei mai bine de o repriza, in duelul cu Suedia, fetele antrenate…

- Romania a suferit o noua infrangere drastica la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. In penultimul meci din Main Round, „tricolorele” au fost „zdrobite” de Suedia, 22-34. Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) e partida pe care o mai avem de disputat in Main Round;„Tricolorele” nu mai…

- Echipa nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat orice sansa de a mai cuceri o medalie la Campionatul Mondial din Japonia.„Tricolorele” au jucat, duminica dimineata, cu Rusia, intr-o partida care a contat pentru Grupa a Doua Principala a competitiei.Elevele lui Tomas Ryde aveau nevoie de victorie…

- Romania s-a calificat, vineri, in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, dupa o victorie de povestit nepoților cu Ungaria.Tricolorele au fost conduse tot meciul, la pauza formația maghaira avea 16-10, dar au revenit fabulos in partea a doua și au dat lovitura in…

- Romania a invins dramatic Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in grupa principala a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. „Tricolorele” le vor avea adversare acolo pe Rusia, Suedia și Japonia. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…

- Alexandru Dedu (48 de ani), președintele Federației Romane de Handbal, a oferit declarații la finalul meciului Romania - Muntenegru 26-27. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Dan Udrea și Cristi Preda (foto) transmit…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost umilita de Spania cu scorul de 31-16 (16-9), sambata, la Kumamoto, in primul sau meci din Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia. Tricolorele, decimate de absente, lipsite de omogenitate si neinspirate, au facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…