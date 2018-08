Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca este tot mai convins ca politicieni din varful PSD au trimis "in mod voit si bine recompensat" provocatori care sa compromita miscarea de protest. "Cum se face oare ca toate protestele neanuntate, desfasurate in mod spontan pentru a contesta actiunile PSD, s-au derulat pana acum pasnic, fara incidente? De ce acest protest anuntat din timp a aratat actiuni coordonate de instigare la violenta? Din informatiile recent circulate in spatiul public, incep sa apara, asa cum banuiam, indicii ale unei actiuni premeditate. Se pare ca mecanismul PSD functioneaza…