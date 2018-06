Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Partidului Social Democrat (PSD) au decis vineri, in cadrul intalnirii pe care au avut-o, sa il sustina in continuare pe Liviu Dragnea, atat in functia de presedinte al partidului, cat si in cea de presedinte al Camerei Deputatilor. Liviu...

- Zi agitata in PSD, dupa șocul condamnarii liderului Liviu Dragnea. Social-democrații s-au intalnit de urgența. Anunțatul Comitet Executiv Național a avut loc pana la urma in biroul șefului Camerei Deputaților. Liderii PSD și-au exprimat susținerea pentru Liviu Dragnea.

- Liderii PSD reuniti vineri dupa amiaza, urmare a deciziei de condamnare la trei ani si jumatate de inchisoare a lui Liviu Dragnea in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman, au decis sa mentina sprijinul politic pentru Liviu Dragnea, anunta Romania TV. Pana acum, Liviu…

- Liderul deputaților USR, Claudiu Nasui, i-a solicitat oficial liderului deputaților PSD, Daniel Suciu, sa inainteze cererea de revocare din funcția de președinte al Camerei Deputaților, așa cum prevede regulamentul forului legislativ.

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere la randul sau lui Liviu Dragnea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa condamnarea de trei ani și șase luni de inchisoare cu executare primita in dosarul angajarilor fictive, in prima instanța.

- Liviu Dragnea a fost condamnat astazi la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu a transmis un mesaj prin care ii cere liderului PSD sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor.…

- Fostul presedinte, Traian Basescu a declarat, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat de instanta suprema la 3 ani si 6 luni, ca "nu doreste nimanui sa fie condamnat", insa liderul PSD trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

- Presedintele Senatului are o indemnizatie bruta lunara de 21.850 lei; Vicepresedintii Senatului - 20.330 lei; Secretarii si chestorii - 19.950 lei; Liderii grupurilor parlamentare - 19.000 lei; Presedintii comisiilor permanente - 18.430 lei Senatorii - 17.100 lei,…