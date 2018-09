Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, i-a indemnat pe romanii din diaspora sa dea in judecata Ministerul de Interne pentru ”manipularea și minciuna duse la paroxism” in privința acuzațiilor de tentativa de lovitura de stat la protestul din 10 august.”Romanii din diaspora ar trebui sa dea in judecata…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca nu va fi depusa nicio moțiune de cenzura impotriva Guvernului in actuala sesiune parlamentara, pentru ca nimeni din opoziție nu a semnat pana acum textul moțiunii de cenzura anunțat de partidul sau in urma cu 10 zile, scrie Mediafax.„In urma cu…

- Romanii nu vor mai putea plati taxele pentru pasapoarte la ghiseele din mall-uri. Astfel, de la finalul lunii septembrie, punctele de lucru din Plaza Romania si ParkLake din Bucuresti isi vor inceta activitatea.

- In perioada 20 august – 25 septembrie, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu alte instituții publice, desfasoara cea de-a doua etapa a Campaniei Nationale „Informare acasa! Siguranța in lume!“, dupa ce prima a avut loc in urma cu numai cateva luni si s-a adresat, in mod direct,…

- Liviu Pop l-a intrebat pe Dan Barna daca printre barbații care au batut-o pe femeia jandarm s-au numarat și cetațeni care au semnat inițiativa ”Fara penali in funcții publice” sau chiar persoane care au strans semnaturi pentru aceasta inițiativa. Dan Barna a reacționat dur și l-a avertizat…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) și Comitetul de Stat pentru Diaspora din Republica Azerbaidjan au devenit instituții partenere prin semnarea luni, 16 iulie a.c., a unui Memorandum de Cooperare.Delegația azera condusa de președintele Comitetului de Stat pentru Diaspora, Fuad…