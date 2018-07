Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a postat miercuri pe contul sau de Facebook un raspuns primit de la ministrul Apararii, Mihai Fifor, in care se arata ca in 2017 din cei 2% din Produsul Intern Brut (PIB) alocati apararii ministerul a cheltuit doar 1,81%. Tomac aminteste ca presedintele SUA Donald Trump…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sustinut ca dupa proiectul Nord Stream 2 Germania ”a devenit captiva” Federației Ruse. Discuția aprinsa a avut loc in timpul unui mic dejun, miercuri, pe marginea unui summitului NATO care se anunța tensionat. Trump a facut declarația in timp ce lua masa cu secretarul…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Ministerul Apararii precizeaza, intr-un raspuns la o interpelare a deputatului PMP, Eugen Tomac, ca Romania a cheltuit 1,81% din PIB pentru aparare in 2017, potrivit executiei bugetare pe acel an, in contextul in care tara noastra s-a angajat sa aloce 2% din PIB, aa nuntat parlamentarul pe Facebook.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, participa, in zilele de 7 si 8 iunie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles, potrivit unui comunicat MApN.Agenda primei zile va cuprinde prezentarea stadiului implementarii posturii aliate de descurajare si aparare, precum…

- Zilele trecute, ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemat in fata Comisiei de Aparare din Senat pentru a da explicatii vizavi de cresterea fenomenului infractionalitatii. „Infractionalitatea creste atunci cand scade vigilenta. Este un fenomen globalizat, interlopii romani colaboreaza…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie este unul important in domeniul militar, a scris marti, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la finalul unei intrevederi avute cu loctiitorul reprezentantului permanent al Marii Britanii la NATO, Nick Pickard. "Apreciez contributia…