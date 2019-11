"Ce fac astazi oile? In 2012, Victor Ponta ii indemna pe parlamentari sa participe la votul motiunii impotriva Guvernului Ungureanu, afirmand ca acestia "trebuie sa-si respecte electoratul, nu trebuie sa stea ca o oaie in banca". Astazi, acelasi Victor Ponta ii someaza pe parlamentarii PRO Romania sa se comporte, alaturi de cei de la PSD, ca niste oi", afirma Eugen Tomac, intr-o postare pe Facebook.



El adauga ca boicotul anuntat de PSD si PRO Romania este "o prostie" pentru ca nu inseamna decat mentinerea Vioricai Dancila "ca o poza in geam pe o perioada nedeterminata".



"Corect…