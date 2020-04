Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara anunța ca va vota prelungirea Starii de Urgența și propune Guvernului un set de masuri pentru protejarea populației in fața amenințarilor pandemiei Covid-19, precum și de resetare a economiei Romaniei. „Ramanem consecvenți ideii ca vietile romanilor trebuie puse inainte de…

- Dupa ce PSD, ALDE și Pro Romania au anunțat ca pun condiții pentru a vota prelungirea starii de urgența, PMP a anunțat luni ca parlamentarii partidului vor vota decretul prezidențial privind prelungirea Starii de Urgența DAR propun Guvernului un set de masuri pentru protejarea populației in fața…

- "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit obligațiile cetațenești: au stat in case și au respectat regulile impuse de autoritați. Dar ce a facut statul pentru ei in prima luna a starii de urgența?!…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca partidul pe care in conduce va vota incuviintarea prelungirii starii de urgenta, in Parlament, doar in anumite conditii. "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat luni prelungirea starii de urgenta instituita pe 16 martie. Șeful statului va emite un nou decret saptamana viitoare, pentru inca 30 de zile, pana la mijlocul lunii mai. Starea de urgenta este o masura exceptionala ce poate fi luata de catre Presedintele Romaniei,…

- In contextul masurilor aplicate pentru prevenirea raspandirii virusului COVID19 și in contextul decretarii la nivelul Romaniei a starii de urgența, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba suspenda accesul cetațenilor in sediul instituției. Ne adresam…

- Textul integral al Decretului prezidential privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei este publicat astazi, 16 martie in Monitorul Oficial. Presedintele Romaniei decreteaza: Art. 1. Se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile. Art. 2. Pentru…