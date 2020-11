PMP va propune in viitorul Cabinet crearea unui minister pentru relatia cu Republica Moldova, in contextul in care Maia Sandu este primul sef de stat al acestei tari care este si cetatean al Romaniei, declara presedintele partidului, Eugen Tomac.



"Majoritatea romanilor de peste Prut si-a ales pentru prima data o femeie presedinte. Maia Sandu este un politician pro-occidental convins. Este afiliata politic la PPE si este puternic sustinuta de liderii PPE. Are o imagine foarte buna la Bruxelles si in mod sigur va fi cel mai sustinut lider politic din spatiul ex-sovietic. Este primul…