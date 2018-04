Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, a anuntat ca sambata, la Sibiu, incepe strangerea de semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice", considerata de acesta necesara pentru "curatarea" clasei politice. "Consideram ca, in societatea din Romania, nivelul de…

- Viorica Dancila a spus, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale. "In document erau solicitate date despre dosare aflate…

- Reprezentanta Comisiei Europene a precizat, luni, pentru MEDIAFAX, ca nu comenteaza despre documente aparute in presa „din surse neoficiale”, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, continea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Un control al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici(ANFP), realizat in noiembrie la Primaria Bilteni, urmare sesizarilor facute de trei persoane, a scos in evidența, conform raportului de control emis de ANFP in 9 martie 2018, ca primaria a incalcat drastic legea. Mai exact, s-a modificat…

- Președintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania „Fara penali in funcții publice”. El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala. Președintele USR,…

- Ioan Sorin Stratulat, sef al Sectiei clinice recuperare, medicina fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate Iasi, a fost gasit in incompatibilitate de inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Citeste si: Semnal de ALARMA pentru Romania, dupa boom-ul economic:…

- Deși șeful statului Klaus Iohannis le-a atras atenția celor de la PSD ca nu este de acord ca persoane cercetate penal sa faca parte din Guvernul Dancila, social-democrații nu au ținut cont de mesajul președintelui și au ales cațiva viitori miniștri certați cu legea. Printre aceștia se regases atat foști…