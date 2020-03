Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 10.00 este programata audierea ministrului propus la Ministerul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, actualul ministru interimar. De fiecare data, Aurescu a fost avizat pozitiv de catre comisiile reunite. De la ora 11.00 este programata audierea lui Marcel Bolos, propus la Ministerul…

- Partidul Miscarea Populara va vota investirea Guvernului Citu pentru ca Romania are nevoie de un guvern stabil in fata unor crize precum cea generata de coronavirus sau cea a migrantilor, a declarat, marti, presedintele PMP, Eugen Tomac. „Partidul Miscarea Populara este un partid responsabil, un partid…

- Partidul Miscarea Populara va vota investirea Guvernului Citu pentru ca Romania are nevoie de un guvern stabil in fata unor crize precum cea generata de coronavirus. Liderul PMP Eugen Tomac a avut, marti, o discutie cu premierul desemnat, Florin Citu si premierului interimar, Ludovic Orban, la sediul…

- Partidul Miscarea Populara va vota investirea Guvernului Citu pentru ca Romania are nevoie de un guvern stabil in fata unor crize precum cea generata de coronavirus sau cea a migrantilor, a declarat, marti, presedintele PMP, Eugen Tomac. "Partidul Miscarea Populara este un partid responsabil, un partid…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a precizat, marți, ca partidul sau va vota Guvernul Cițu in Parlament, votul fiind dat pentru depașirea acestui blocaj in care se afla țara noastra.„Echipa cu care am discutat - cu dl Cițu, dl. Orban si doamna Turcan. Sunt increzator ca sunt premise pentru…

- Premierul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor solicita in Birourile Permanente ale Parlamentului un calendar cat mai rapid pentru audierea ministrilor propusi in Guvernul Florin Citu, apreciind ca votul in plen ar putea fi stabilit peste o saptamana,…

- CCR: Angajarea raspunderii Guvernului pe buget, constituționala Angajarea raspunderii Guvernului pe bugetul pentru acest an este constitutionala, a decis cu putin timp în urma Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi. Magistratii spun ca nu exista conflict juridic de natura…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 12 februarie sesizarea Guvernului asupra propunerii legislative pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Executivul…