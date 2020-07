Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca partidul este oricand gata sa creeze o alianța in jurul candidaturii lui Nicușor Dan, cu o lista comuna pentru Consiliul General al Municipiului București. „PMP este dispus oricand sa creeze o alianța in jurul candidaturii lui Nicușor Dan, cu o lista comuna pentru…

- Miercuri noaptea a avut loc o noua runda de discutii intre PNL si USR. Premierul Ludovic Orban a mers, dupa sedinta de Guvern, sa se intalneasca cu liderul USR Dan Barna, cu care a discutat mai multe ore. Cele doua partide trebuie sa incheie negocierile, in acest weekend, pentru a valida candidaturile…

- El spune ca partidul ia in calcul aceasta candidatura, daca partidele de dreapta nu vor ajunge la un consens in ceea ce priveste desemnarea unei liste de candidati comuni in primul rand pentru Consiliul General. Noi am spus de anul trecut, daca vrem in mod real sa se schimbe administratia…

- Traian Basescu are capacitatea de a mobiliza un numar suficient de bucureșteni, pentru a câștiga Primaria Capitalei, pentru a treia oara în cariera sa, declara la RFI președintele PMP, Eugen Tomac. El precizeaza ca partidul ia în calcul o asemenea candidatura, daca partidele…