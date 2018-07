Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a decis luni sa impuna noi sanctiuni impotriva regimului aflat la putere in Venezuela, ca reactie la numeroasele ilegalitati constatate in timpul alegerilor prezidentiale castigate de Nicolas Maduro, au anuntat surse europene citate de AFP. Ministrii de externe ai tarilor membre…

- Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, apreciaza ca o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis ar insemna o modificare severa care ar duce la fragilizarea stabilitatii politice in Romania, ceea ce ar avea efecte. "Nu ma amestec in afacerile politice interne, decat ale Germaniei…

- Ea a mai subliniat ca in Uniunea Europeana statul de drept, inclusiv independenta justitiei, nu este un subiect negociabil cu nicun stat membru, inclusiv cu Romania. Reamintim ca premierul Viorica Dancila a declarat ca a adoptat in Guvern un memorandum privind inceperea dezbaterii cu mai multe institutii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea sedintei BPN al partidului, ca presedintele Klaus Iohannis ataca si chiar saboteaza orice actiune a guvernului care nu este pe placul sau. ”In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa primului ministru Viorica Dancila…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este in competenta lui sa discute despre perspectiva unei suspendari a presedintelui, ci a liderilor aliantei majoritate de la guvernare. Intrebat daca are cunostinta de vreo intentie a Parlamentului privind suspendarea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a "jignit-o grav" pe premierul…

- Viorica Dancila nu demisioneaza, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, sa iși dea demisia din funcția de premier al Romaniei. Premierul a spus ca s-a simțit jignita de aprecierile și modul de jignire al președintelui. „Categoric nu imi dau demisia. Atata timp cat am sprijinul…

- Deși declarația președintelui „genereaza instabilitate și blocaj instituțional, totuși nu este motiv pentru suspendare”, a spus, la Digi24, Codrin Ștefanescu. „Nu vrem sa continuam acest conflict, Romania chiar nu are nevoie de lucru asta”, a adaugat el. „Iesirea nervoasa de astazi a presedintelui…