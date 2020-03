Stiri pe aceeasi tema

- Seful Executivului a declarat, luni, ca liberalii vor face toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri anticipate."Vom continua discutiile cu formatiunile politice parlamentare pentru a ajunge la o intelegere de sustinere a anticipatelor. (...) Vom intreprinde toate demersurile necesare pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare de Biroul Executiv al partidului.Biroul Executiv al PNL m a votat in calitate de sef al campaniei pentru alegerile locale si parlamentare de anul acesta, urmand ca pana saptamana…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, la Oradea, ca, in urma alegerilor administrative din acest an, PMP va deveni a treia formatiune politica din tara ca numar de alesi locali, scrie Agerpres.„Avem target sa intram in toate consiliile județene, in toate consiliile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca persoanele care vor candida la alegerile locale din partea partidului vor fi stabilite in urma unor cercetari sociologice realizate in fiecare capitala de judet si in judetele respective, dar ca, pe de alta parte, orice e posibil, potrivit Agerpres.Citește…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor.

- Duminica, 12 ianuarie, la sediul PMP Argeș a avut loc o conferința de presa. Alaturi de președintele Catalin Bulf a fost prezent și liderul PMP, Eugen Tomac. ”Pentru PMP, campania pentru alegerile locale incepe din luna ianuarie. Și astazi va avea loc la Pitești o intalnire regionala cu președinții…

- Liberalii iau in discutie, luni, la Biroul Executiv, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie in privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat pe 29 decembrie ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine organizarea alegerilor anticipate. Potrivit liderului maghiar, alegerile anticipate ar trebui programate cu o saptamana sau doua inainte de alegerile locale, care vor avea loc la inceputul lunii iunie. „Ar trebui sa inchidem cat mai repede aceasta instabilitate…