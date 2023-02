Stiri pe aceeasi tema

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat ca nu crede ca in acest an se mai extinde Spatiul Schengen, mentionand ca in 2024 vor fi alegeri europarlamentare si altele vor fi prioritatile atunci.

Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca Romania indeplineste criteriile de aderare la Spatiul Schengen inca din 2010 si a cerut autoritatilor sa actioneze Consiliul Uniunii Europene in fata Curtii de Justitie a UE.

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan, a scris marti pe Facebook ca in Parlamentul European, premierul Suediei a anuntat ca intelege dezamagirile Romaniei si Bulgariei, pe care le considera justificate si nu ezita sa spuna ca doreste sa puna pe Ordinea de Zi in Consiliu extinderea spatiului Schengen,…

Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, susține ca premierul suedez, Ulf Kristtersson, a declarat, marți, in plenul Parlamentului European, ca țara sa, care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, dorește sa puna pe agenda chestiunea extinderii Schengen, scrie G4Media. "Chiar acum, in plenul Parlamentului…

Președintele Klaus Iohannis nu a reușit sa schimbe agenda și sa introduca in recomandarile Consiliului European de joi acceptarea Romaniei in Spațiul Schengen, afirma europarlamentarul Eugen Tomac.

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține in continuare ca Romania trebuie sa atace la Curtea de Justiție a UE blocajul in privința aderarii la Spațiul Schengen. Tomac denunța atitudinea președintelui Iohannis, care a cerut rabdare, dar nu a reușit sa impuna problema Schengen pe agenda…

Victor Negrescu considera ca aderarea Romaniei la Schengen nu a fost suficient de bine pregatita din punct de vedere politic și ca trebuia ca discuțiile sa fie axate pe decuplarea Romaniei de Bulgaria.

„Eu nu divulg ce au discutat partenerii in spatele ușilor inchise. Romania a convins in ultimele luni 26 din 27 de state pentru aderarea in Spațiul Schengen.Vom intra in Spațiul Schengen daca suntem serioși. Romania merita sa intre.Pentru a intra avem nevoie de unanimitate. Asta e realitatea. Sunt convinse…