Tomac, noul numar 1 in PMP. Basescu, presedinte de onoare al formatiunii

- Deputatul roman Eugen Tomac a fost ales astazi președinte al Partidului Mișcarea Populara in cadrul Congresului , asta dupa ce fostul președinte al Romaniei a anunțat ca se retrage din fruntea PMP, a confirmat pentru UNIMEDIA, surse din cadrul partidului.

