- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca din punctul sau de vedere Guvernul va modifica legislația electorala prin ordonanța de urgența. „Eu cred ca vor veni cu OUG”, a zis Stanescu, despre alegerea primarilor in doua tururi. Argumentul PSD-istului…

- Presedintele a anuntat, miercuri, ca Guvernul pregateste un proiect de trecere la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Pot sa va spun ca in foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislatie pentru alegerea primarilor in doua tururi", a spus Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Despre intentia…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrati vor depune o motiune de cenzura, daca Guvernul isi asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi si afirma ca nu trebuie subestimata capacitatea sa si a colegilor de a purta negocieri si de a forma o noua majoritate.

- Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii pentru proiectele de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, desființarea Secției se Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și deființarea pensiilor speciale. "Daca vom vedea ca Parlamentul blocheaza in continuare niște proiecte de interes…

- USR și PMP i-au cerut premierului Ludovic Orban ca Guvernul sa-și asume raspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, dupa ce Camera Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a acestei inițiative, conform Mediafax.Discuțiile asupra…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul ar trebui sa incerce varianta angajarii raspunderii in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi, in conditiile in care nu ar reusi schimbarea legislatiei prin adoptarea proiectului aflat in dezabatere la Camera Deputatilor.

- Intrebat cum vede o eventuala modificare legislativa prin care sa se revina la alegerea primarilor in doua tururi, Robu a raspuns: „Cred ca nici nu ma avantajeaza, nici nu ma dezavantajeaza alegerea primarului din doua tururi de scrutin. Am avut data trecuta 53% și oricum nu asta este important.…

- "Negocierile au decurs bine, ne-am ințeles bine și cu aproape fiecare formațiune politica am convenit un cadru de colaborare politica, acorduri care se vor concretiza și care vor fi supuse aprobarii forurilor statutare din PNL și pentru fiecare partid in parte. Sunt foarte optimist și increzator…