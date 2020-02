Accident grav in Maramures. Doi pietoni care asteptau la semafor, loviti de o masina

In dupa amiaza zilei de azi, un grav accident de circulatie s a produs in municipiul Baia Mare, judetul Maramures. Din primele informatii, doi pietoni care asteptau la semafor au fost accidentati de un autoturism. Se pare ca, in intersectie,… [citeste mai departe]