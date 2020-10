Tomac: Mesajul transmis de Ciolacu - unul foarte prost

Stiri pe aceeasi tema

- "PSD a sarbatorit alegerea lui Iordache. Fiind probabil intr-un moment de euforie totala dupa alegerea pe viața a lui Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, conducere PSD a decis sa marcheze victoria intr-un restaurant, desi acest lucru este ilegal in aceste zile negre de pandemie.Mesajul…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, cel care a fost fotografiat alaturi de mai mulți lideri PSD la un restaurant, a facut ceva ilegal și profund greșit.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom sta linistiti'…

- Politistii au aplicat 11 sanctiuni contraventionale, in valoare de 21.000 de lei, dupa masa organizata la un restaurant din Sarata Monteoru, la care a participat si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. In spatiul public au aparut imagini cu Marcel Ciolacu stand la masa, la un restaurant,…

- Președintele PSD și șef al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, purtatorul de cuvant al formațiunii, senatorul Lucian Romașcanu, și fostul premier Mihai Tudose au fost amendați, alaturi de mai multe persoane, dupa ce au fost surprinși luand masa, aseara, la un restaurant din stațiunea Sarata-Monteoru,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Presedintele executiv al PMP Marius Pascan se intreaba daca se prefigureaza o guvernare PSD-USR, in contextul in care, sustine el, a existat un troc rusinor intre cele doua partide la numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte pe viata al Consiliului Legislativ.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, solicita vineri, 16 octombrie, intr-o scrisoare deschisa adresata președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, introducerea pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe a Camerei...

- ,,Populația trebuie sa asculte de specialiști, nu de politicieni! Acesta … Post-ul Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat azi la Targoviște: ,,Mesajul meu catre populație ar fi sa asculte specialiștii și nu politicienii’’ apare prima data in Gazeta Dambovitei .