- People's Movement Party (PMP) national leader MEP Eugen Tomac told a news conference in Iasi on Tuesday that at the Justice and Home Affairs (JHA) Council meeting this month Romania's accession to the Schengen area will unfortunately not feature on the agenda. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a anunțat ca cererea pe care a depus-o la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) prin care cere anularea blocajului generat de Austria impotriva Romaniei privind accesul in spațiul Schengen a fost inregistrata in mod oficial. „Cererea ...

- Liderul PMP Eugen Tomac a precizat ca a primit de la comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson o scrisoare prin care recunoaste ca Romaniei i-a fost facuta o mare nedreptate cu privire la aderarea la spatiul Schengen si ca lucreaza alatura de presedintia suedeza pentru ca acest demers…

- „Pentru ca suntem toti cetateni europeni cu drepturi egale; pentru ca niciun stat nu are dreptul sa sfideze Tratatele UE; pentru ca nimeni nu are dreptul sa refuze un drept castigat de peste 20 de milioane de cetateni europeni; pentru ca este obligația noastra sa luptam pentru Dreptate, Demnitate si…

- Ambasadoarea Suediei la Bucuresti, Therese Hyden, a declarat, joi, ca dosarul Schengen va fi pe agenda Consiliului JAI atunci cand sunt indeplinite conditiile si anume atunci cand Austria isi va schimba pozitia fata de Romania si cand lucrurile vor fi clare cu privire la Romania si Bulgaria.…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, anunta joi, intr-o postare pe Facebook, ca "la Bruxelles, nu se va discuta astazi despre Schengen", adaugand ca presedintele Klaus Iohannis n-a reusit sa schimbe agenda si sa introduca la recomandari ale Consiliului European acceptarea Romaniei in spatiul…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac a solicitat marti Comisiei Europene sa se indrepte impotriva Consiliului UE la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in urma votului negativ privind aderarea la Schengen. Veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, a transmis…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a reactionat, dupa votul negativ al Consiliului JAI cu privire la aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Intr-un mesaj postat pe Facebook, el a apreciat ca este „o decizie mizerabila”.„O decizie mizerabila! Astazi, Consiliul ministrilor europeni de Justitie si Afaceri Interne…