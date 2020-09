Tomac: Italia, ţară puternic afectată de coronavirus, votează pentru reducerea numărului de parlamentari cu 30% Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca italienii voteaza duminica la referendumul pentru reducerea numarului de parlamentari cu 30%, o masura de raspuns fata de criza cauzata de coronavirus, in timp ce in Romania, dupa referendumul de acum 10 ani pentru reducerea la 300 a numarului de alesi in Legislativ, ar mai fi nevoie de un singur vot in Parlament pentru ca masura sa fie aplicata pentru alegerile din decembrie. "Raspunsul unei tari puternic afectata de coronavirus incepe cu reforma parlamentara prin reducerea numarului de parlamentari cu 30%. Asa a inteles clasa politica din Italia sa raspunda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

