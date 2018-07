Stiri pe aceeasi tema

- Vizita in Romania și declarațiile facute de premierul maghiar, Viktor Orban, in cadrul Universitatii de Vara de la Baile Tusnad au declansat reacția președintelui PMP, Eugen Tomac, acesta precizand ca Liviu Dragnea a facut concesii Ungariei.„In Anul Centenar, Viktor Orban sarbatorește nestingherit,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis e suta la suta sigura si ca doar o minune ar face sa se schimbe lucrurile. De asemenea, l-a acuzat pe seful statului ca este direct implicat in decizia de condamnare a sa. "Sentinta mea a fost data prin presiune. Au fost…

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca “nu este exclusa” suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta nu va semna demiterea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. “Nu este exclusa”, a precizat Liviu Dragnea, intrebat fiind daca se are in vedere suspendarea presedintelui…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a spus joi ca exista informatii „aproape certe” ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis.

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea pune sub semnul intrebarii participarea lui Klaus Iohannis la summitul de la Sofia, in cadrul caruia liderii statelor UE s-au intalnit cu sase lideri ai statelor din Balcani, printre care si Kosovo, stat pe care Romania si alte patru tari UE nu il recunosc - Spania, Grecia,…

- Liviu Dragnea continua conflictul la nivel verbal cu președintele Klaus Iohannis. Președintele PSD a reacționat la criticile formulate de presedintele Iohannis, intr-o declaratie de presa de la Summitul UE de la Sofia.