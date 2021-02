Tomac intervine. Ministrul Sănătății e total ”depășit” de situație Europarlamentarul Eugen Tomac este de parere ca pandemia a anihilat complet simțul critic, iar societatea a devenit pe zi ce trece tot mai resemnata, intr-o perioada in care ministrul Sanatații pare depașit și se scuza ca a ajuns in funcție intr-o perioada in care „curg incendiile in spitale vechi”. Tomac spune ca dincolo de lozinci și urlete „pline de furia mimata ce curge din plamanii politicianului revoltat pentru a impresiona preț de cateva secunde publicul dornic de razbunare”, nimeni nu vine cu soluții pentru sistemul de sanatate. „Ministrul pare depașit și se scuza, cautand in mod timid… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

