Acesta a subliniat faptul ca atat cetațenii țarii cat și preoții au reacționat dur la restricțiile impuse, insa au decis intr-un final sa faca eforturi constante pentru a limita raspandirea coronavirusului. Totodata, el susține ca situația din Romania este destul de dificila, iar parteneriatul dintre stat și Biserica nu trebuie afectat ”prin masuri absurde” și nu trebuie ”interpretat greșit. „Relația statului cu Biserica in pandemie In mod just, atat cetațenii, cat și preoții au reacționat la anumite masuri și decizii disproporționate ale autoritaților locale sau centrale. Biserica, la fel ca…