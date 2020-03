Stiri pe aceeasi tema

- Toata Italia devine zona protejata, a anuntat premierul tarii, Giuseppe Conte. Deplasarile vor fi restranse si vor fi adoptate in intreaga tara masurile luate de duminica in Lombardia si alte 14 provincii care reprezentau pana acum „zona rosie”, scrie digi24.ro . Sunt cele mai dure masuri luate in Peninsula…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat luni ca au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus. Acestea sunt valabile in perioada 9-31 martie, cu…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate si autoritate situatia generata de raspandirea coronavirusului."Romania are nevoie de un guvern stabil. Suprapunerea unei crize politice peste o iminenta…

- Oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu soluții ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf, a solicitat duminica șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in contextul raspandirii coronavirusului."Sunt aspecte pe care nu putem sa le controlam complet.…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, face un apel la calm in ceea ce priveste evolutiile legate de raspandirea coronavirusului, precizand ca autoritatile romane au luat masuri de control, insa oamenii trebuie sa fie informati cum sa se pazeasca in fata acestei epidemii. "Sunt atent la evolutiile…

- MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Italia din cauza coronavirusului și ii anunța pe romanii care vor sa plece in Italia sau se afla deja acolo ca Guvernul italian a decretat starea de urgența.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat ca autoritațile italiene au luat masuri fara precedent pentru a limita riscul de raspândire a coronavirusului COVID-19 și ca temerile privind stocul de alimente din orașele afectate de virus, nu sunt îndreptațile, scrie Mediafax citând…

- Guvernul ia masuri in contextul epidemiei de coronavirus. Va da o ordonanța de urgența pentru achiziționarea de echipamente de protecție, in contextul epidemiei de coronavirus din China. Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus ca Institutul Matei Balș are capacitatea de a diagnostica orice caz…