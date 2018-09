Tomac: “Guvernul stă și chefuiește la mare în plină apocalipsă a pestei porcine” “Ne aflam intr-o perioada in care, din punct de vedere politic, avem un Guvern care trateaza cu un dispret nemaiintalnit in viata politica temele serioase cu care confrunta societatea. Ne aflam intr-o apocalipsa a pestei porcine si acest Guvern in loc sa se indrepte cu maxima atentie catre o problema care framanta toata societatea sta si chefuieste de cateva zile la mare si discuta despre cum se pot salva ei intre ei. Este incredibil acest lucru si este inca o dovada ca Romania are nevoie de o opozitie vie, iar noi, ca partid, trebuie sa tragem acest semnal de alarma pentru ca romanii trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la inceputul sedintei Colegiului National al partidului ca Romania se afla in „apocalipsa pestei porcine”, iar membrii Guvernului „chefuiesc cateva zile la mare”, adaugand ca „este o guvernare anti-nationala”.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, sustine ca Guvernul trateaza cu "dispret" temele serioase cu care se confrunta societatea, iar in plin scandal al pestei porcine membrii Executivului "chefuiesc" la Neptun. "Ne aflam intr-o perioada in care, din punct de vedere politic, avem…

- Epidemia de pesta porcina din Romania s-a extins in 781 de focare din 165 de localitati, iar 123.411 porci au fost ucisi, arata cel mai recent bilant prezentat miercuri de Geronimo Branescu, presedinte Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), intr-o conferinta…

- In incercarea de a se gasi cat mai rapid variante pentru combaterea pestei porcine africane, care a ajuns si in Romania si a dus la sacrificarea a zeci de mii de porci, oamenii care au astfel de animale in gospodarii, dar si crescatorii din ferme asteapta sa vada ce solutii gasesc guvernantii. La fel…

- Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte PNL, acuza ca fiul lui Liviu Dragnea a profitat de reacția intarziata a autoritaților in cazul epidemiei de pesta porcina africana. ”Statul nu a facut nimic pana nu și-a vandut porcii fiul lui Dragnea”, precizeaza liderul PNL intr-un comunicat de presa remis…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- "(Un obiectiv pe care nu l-am indeplinit - n.r.) este faptul ca nu am reusit sa aduc consens in societatea romaneasca, este faptul ca nu am reusit ca pe proiecte importante pentru Romania sa avem toti aceeasi abordare, o cooperare interinstitutionala, un consens in randul partidelor politice, ca…

- Guvernul ia masuri pentru prevenirea pestei porcine: Pentru fiecare porc mistreț, mascul, vanat in zonele de risc, se acorda 65 de lei, Pentru femele, 400 de lei, potrivit unei hotarari a Executivului condus de Viorica Dancila, din ședința de Guvern de joi. Vanatorii mai primesc un stimulent financiar…