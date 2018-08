Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a scris miercuri pe Facebook, despre tentativa de asasinat acuzata de presedintele PSD Liviu Dragnea, ca liderul social-democratilor „a pierdut contactul cu realitatea" si „se crede Ceausescu” prin repetarea scenariului cu „agenturili straine" care vor sa-l elimine.

- "Demisia este obligatorie 110% pentru Carmen Dan dupa ce s-a vazut la audierea publica din Parlament de astazi. Stim bine ca nu are alfabetul litere cate planuri / teze false are Liviu Dragnea pentru a incerca salvarea ei (si a lui!). Dar totul are un sfarsit. Acesta. Astazi, doamna ministru a iesit…

- Conacul liderului PSD Liviu Dragnea, din Alexandria, a disparut subit din declarația de avere. Asta susțin jurnaliștii Realitatea TV, care au analizat declarațiile de avere depuse de șeful Camerei Deputaților in ultimii ani."In cursul anului 2015, in declarația de avere a baronului de Teleorman…

- Dosarul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru angajarile fictive de la Teleorman a produs o adevarata nebunie atat pe scena politica, cat și in sistemul judiciar.Citește și: Klaus Iohannis a SEMNAT: lovitura DEVASTATOARE pentru cei cu ajutor social…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca ”Romania, stat membru NATO si UE, se afla la mana si mintea unui psihopat incult, dar avid de putere” si isi exprima convingerea ca, in intimitatea lui, Liviu Dragnea se crede ori Ceausescu, ori Napoleon. Basescu adauga ca acesta ”nu-si da seama ca este un…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, despre care a afirmat ca este "un psihopat incult, dar avid de putere", care "in intimitatea lui se crede ori Ceausescu, ori Napoleon". "Oare cum am ajuns aici? Romania stat membru NATO si UE se afla la mana si mintea unui…

- Liviu Dragnea a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman, in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru PSD. Decizia nu este definitiva.

- "Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea Camerei Deputatilor dupa ce a primit aceasta condamnare, chiar si in prima instanta. PSD-ul trebuie sa se trezeasca din fundatura in care a intrat si sa renunte, fara ezitare, sa mai stea la mana unui politruc care vrea cu orice pret toata puterea. Romania…