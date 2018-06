Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP Traian Basescu a declarat, luni, ca a primit condamnarea Elenei Udrea in dosarul "Gala Bute" cu foarte mare parere de rau si i-a recomandat acesteia sa se apere, avand calea revizuirii sentintei. Intrebat cum a primit sentinta, Basescu a raspuns: "Cu foarte mare parere…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a primit o veste grea, marți, dupa ce Instanța suprema a anunțat ca menține decizia data in fond, condamnand-o astfel la șase ani de inchisoare cu executare și la plata unor despagubiri de aproape trei milioane de euro, in dosarul „Gala Bute”. Fostul președinte…

- Elena Udrea a fost condamnata definitiv la șase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Intrat in direct, avocatul fostei „blonde de la Cotroceni” a dezvaluit care a fost reacția Elenei Udrea la aflarea veștii.

- Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ la 6 ani de inchisoare cu executare, sentința fiind definitiva. Udrea a transmis mai multe mesaje prin care a lasat sa se ințeleaga ca in cazul unei condamnari nu are de gand sa revina in țara pentru a-și executa pedeapsa.Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnata…

- Decizie de ultima ora luata de magistratii din Bucuresti.Citeste si: Scandalul contributiilor la Pilonul II ia AMPLOARE. Administratorii privati dau Guvernul Dancila in judecata Conform Romania Tv, magistratii de la Curtea de Apel au decis sa ridice sechestrul impus Elenei Udrea pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.

- Sentința in dosarul Gala Bute ar putea fi anunțata in 23 mai. In 9 mai, judecatorii ICCJ au terminat de ascultat pledoariile acuzarii și apararii in acest dosar, in care avocații au cerut achitari, rejudecarea cazului sau eliminarea tuturor probelor. Decizia, care ar putea fi data miercuri, de completul…