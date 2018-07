Presedintele PMP, Eugen Tomac, critica ordonanta de urgenta privind programul de investitii in domeniul culturii, mentionand ca aceasta nu prevede de unde provin banii, cand vor fi alocati si despre ce obiective culturale este vorba si solicita, in acest context, demisia ministrului George Ivascu. "Istoria va va condamna pentru inalta tradare. PSD parca a uitat ca este la guvernare si a intrat in logica unei campanii electorale premature. In loc sa se ocupe de treburile tarii, Daddy & company a inceput sa imparta promisiuni (a se citi minciuni), in stanga si in dreapta. Daca pana acum lansau vorbe…