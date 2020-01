Tomac, despre asumarea răspunderii pentru primari în două tururi: Un demers curajos "Este un lucru foarte bun, asa cum am spus inca de la inceputul anului, din punctul meu de vedere, alegerea primarului in doua tururi reprezinta una dintre cele mai importante decizii politice din acest an dintr-un simplu motiv - pentru ca da un restart real in ceea ce priveste administratia publica locala. Nu este posibil sa avem primari cu 7, 8 sau 9- alesi din numarul total de alegatori in comunitati foarte mari cum este Bucurestiul, Craiova si alte comunit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

