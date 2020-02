Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Mișcarea Populara s-a reunit sambata la Drobeta Turnu Severin, sub conducerea președintelui Eugen Tomac, pentru a face o analiza premergatoare alegerilor locale. Popularii iși doresc un scor de cel puțin 10 la suta la aceste alegeri și are obiective și așteptari mari de la acest scrutin. A…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor. "Cercetam posibili candidati, atat candidati care sunt…

- "E o decizie pe care o poate lua doar domnia sa, dar vom avea un candidat puternic. Președintele Basescu oricand poate oferi surpriza pe scena politica. Sa nu ignore nimeni mesajul lui cand a spus: eu nu mi-am incheiat un mandat caștigat in primul tur in 2004. Deci oricand poate oferi o surpriza”,…

- Fostul primar general Traian Basescu a spus, duminica seara, vorbind despre alegerile locale, ca ”Bucurestiul este o miza mare”, iar partidul care castiga Primaria Capitalei, da impresia ca a castigat si alegerile locale, chiar daca nu este asa.

- Partidul Miscarea Populara "nu are alt drum decat cel al aliantelor" cu PNL si USR, in perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formatiunii Traian Basescu. "Pana la...

- Partidul Miscarea Populara "nu are alt drum decat cel al aliantelor" cu PNL si USR, in perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formatiunii Traian Basescu, conform Agerpres.Citește și: Ministerul Sanatații face ANCHETA la Spitalul Județean din Timișoara…

- Partidul Miscarea Populara "nu are alt drum decat cel al aliantelor" cu PNL si USR, in perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formatiunii Traian Basescu. "Pana la...

- Partidul Miscarea Populara "nu are alt drum decat cel al aliantelor" cu PNL si USR, in perspectiva alegerilor locale, a declarat vineri, la Sinaia, europarlamentarul formatiunii Traian Basescu. "Pana la alegeri toti spunem povesti, dar asta cu numarul de voturi bagate in urna e cea mai precisa masuratoare…