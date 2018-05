Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a acuzat, vineri, ca in anul Centenarului romanii sunt umiliti in fiecare saptamana in propria tara, precizand ca actiunile si manifestarile autonomiste sunt "coordonate de la Budapesta" sub "obladuirea guvernarii PSD-ALDE".

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, crede ca atunci cand a cerut demisia prim-ministrului Viorica Dancila, președintele Klaus Iohannis nu s-a uitat cu atenție in Constituție. Carmen Dan susține ca Viorica Dancila nu trebuie sa iși dea demisia pentru ca in comunicarea cu Președinția, nu guvernul ar fi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost drag ca iubita lui, Irina, la insotit la Congresul PSD de sambata. Liderul social-democratilor a spus ca nu a cerut-o in casatorie si ca inelul de pe degetul ei a fost un cadou de 1 Martie si nicidecum nu este un inel de logodna. „Pur…

- Presedintele PSD Dambovita, fostul ministru al Apararii Adrian Tutuianu, va candida la Congresul PSD din 10 martie pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Sud – Muntenia, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse din PSD. Pentru aceasta functie au fost vehiculati Ciprian Pandea,…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…