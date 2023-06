Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a cerut sambata delegatilor prezenti la congresul partidului un mandat in vederea construirii unui pol de dreapta, bazat pe zece obiective, in jurul carora ar urma sa fie alcatuit un viitor program de guvernare, pentru 2024, potrivit Agerpres. El a mentionat ca in lunile…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban sustine ca a avut mai multe intalniri cu liderii USR si PMP, Catalin Drula si Eugen Tomac, pentru a negocia o coalitie de centru-dreapta in perspectiva alegerilor de anul viitor. In emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, Ludovic Orban…

- Doua echipe din partea USR si PMP au purtat, miercuri, discutii despre construirea unei alternative de dreapta la coalitia PSD-PNL in contextul anului electoral 2024. Astfel, Echipele USR si PMP, conduse de presedintii Catalin Drula, respectiv Eugen Tomac, au discutat despre alegerile din 2024 si datoria…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), anunța luni, pe Facebook, ca grupul consilierilor generali PSD vor depune o plangere penala in legatura cu un vechi proiect care nu a fost continuat de noua administrație și pe care acum majoritatea de dreapta l-a introdus pe ordinea de zi.„Testarea…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat, miercuri, la Craiova, ca in 2024, cand sunt cinci randuri de alegeri, romanii vor avea de ales intre USL3, formata din PSD si PNL, si o constructie de opozitie de dreapta la constructia careia PMP este dispus sa contribuie.

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat marți, in cadrul unei ședințe parlamentare, ca, in calitate de om politic, nu exclude niciodata nicio opțiune. Cu toate acestea, ca om de stat, din punctul sau de vedere, organizarea de alegeri anticipate este exclusa, deoarece considera ca Romania are nevoie de…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca in opinia sa nu vom avea alegeri anticipate in Romania, oricat de mult si-ar dori PSD si a precizat ca un candidat de stanga la prezidentiale, si daca merge singur in aceasta batalie electorala, va pierde,…

- Cu un an inainte de cele patru runde de alegeri din 2024, mai multe partide politice de dreapta iau in calcul participarea cu o lista comuna de candidati propusi si sustinuti de o noua alianta electorala.