- Președintele PMP Eugen Tomac a declarat, joi, referitor la decizia instanței supreme de a il condamna pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, ca acesta nu mai poate ramane in funcția de președinte al Camerei Deputaților, chiar daca decizia magistraților este in prima instanța,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, la Bistrita, ca negociaza zilnic cu parlamentari care sprijina Guvernul si care sunt nemultumiti de activitatea PSD, pentru a-i convinge sa sprijine motiunea de cenzura, care va fi definitivata saptamana viitoare.

- Nominalizarea deputatului Gabriel Vlase a luat pe aproape toata lumea prin surprindere. Ea venea in toiul unui razboi crunt intre PSD și președintele Romaniei și intr-un moment in care nimeni nu se mai aștepta la o astfel de mutare. Deși in zona politica aparusera zvonuri inca din cursul saptamanii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos, iar acum, o izoleaza pe plan international. (...) Dancila trebuie sa plece. Am spus din prima clipa ca aceasta mediocritate politica nu trebuia numita premier…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a aratat, vineri, presedintele executiv al formatiunii, Eugen Tomac. "PMP va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. PSD trebuie sa plece de la guvernare, pentru ca a aruncat tara in haos,…

- "Domnul presedinte Iohannis a stiut ca dna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. Deci a inceput sa spuna multe neadevaruri. (A stiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astazi (joi - n.r.) ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a declarat…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…